L'image du jour : le déhanché de Lauren Bacall dans Le Port de l'angoisse

"Le Port de l'angoisse" (To Have and Have Not en anglais) est un film réalisé par Howard Hawks. Ce long-métrage signe le début d'une grande histoire d'amour entre la sublime Lauren Bacall et Humphrey Bogart. Retour en image sur l'une des scènes emblématiques du film.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique. "The look" (le regard), c'était le surnom de l'actrice Lauren Bacall qui a marqué l'âge d'or d'Hollywood. Au début mannequin, elle est repérée pour auditionner pour le film Le Port de l'angoisse de Howard Hawks. Elle est âgée de seulement 19 ans lorsque commence le tournage. La jeune femme est pétrifiée à l'idée de tourner dans un film. Elle garde la tête baissée pour contenir le tremblement de son menton, levant seulement ses yeux clairs pour regarder son partenaire qui n'est autre que Humphrey Bogart. C'est ainsi que Lauren Bacall s'est vu attribuer son mythique surnom. L'alchimie entre les deux acteurs est visible à l'écran puisqu'ils tombent réellement amoureux l'un de l'autre. Ils vont alors former le couple "modèle" de Hollywood jusqu’à la mort de Bogart, le 14 janvier 1957. Retour en image sur l'un des scènes cultes du film tirée du compte Instagram vintagee_hollywood : Le synopsis de Le Port de l'angoisse est le suivant : En 1942, la guerre est bien loin de la Martinique et surtout de Harry Morgan, propriétaire de Yacht et guide occasionnel pour riches touristes. Mais sous la pression du propriétaire de l'hôtel où il loge, et motivé par l'amour qu'il porte à une jeune Américaine qu'il vient de rencontrer, il décide de s'engager auprès de la Résistance et de faire rentrer clandestinement un de leur chef sur l'île. Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour. Retrouvez ici toutes nos images du jour.