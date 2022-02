L'image du jour : le départ en musique de l'équipe Jamaïcaine dans Rasta Rockett

Sorti en 1993, le film "Rasta Rockett" réalisé par John Turteltaub, a fait mourir de rire plusieurs générations ! Le long-métrage s'inspire de la participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver de 1988. De nombreuses répliques sont mémorables, notamment celle de la scène où l'équipe s'élance sur la piste glacée.

Rasta Rockett est l'histoire de quatre Jamaïcains, menés par leur coach, qui vont essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques de Calgary au Canada, dans une discipline qui leur est totalement inconnue : le bobsleigh. Malgré le fait qu'il n'y a pas de neige en Jamaïque, qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur de la glace de toute leur vie, ils vont réussir à se qualifier pour la finale de bobsleigh…

Dans le film on retrouve Léon Robinson, Doug E. Doug ou encore John Candy. Le succès a été immédiat dès la sortie du film, à tel point que beaucoup de personnes considèrent Rasta Rockett comme un film culte. Même la bande originale du film I Can See Clearly Now, la reprise de Jimmy Cliff, est mémorable. Côté musique, on se souvient également de la chanson chantée par l'équipe avant leur arrivée sur la piste :

Ecoutez le son de la Jamaïque, sur toute la planète les gens n'en reviennent pas. En Jamaïque aussi le bob à une équipe. Toute la planète demande à quoi ça rime, quatre Jamaïquains en bobsleigh sur les cimes !

Dans l'extrait ci-dessus, on peut également entendre leur célèbre devise avant de s'élancer sur la piste glacée.

Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le bob man. Cool Rasta !!!

Pour en savoir plus sur le film et l'histoire vraie qui a inspiré le scénario, c'est par ici.

