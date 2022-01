L'image du jour : le duo mythique du film 37°2 le matin

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Béatrice Dalle, âgée seulement de 21 ans à l'époque, a été choisi par le réalisateur grâce à une de photo d'elle dans un magazine. En effet, Jean-Jacques Beineix tenait à ce que l'héroïne du film soit une inconnue. Le film suit Zorg (Jean-Hugues Anglade) un ouvrier qui mène une vie tranquille. Il travaille sans se poser de questions et écrit à ses heures perdues. Mais c'est le moment que choisit Betty (Béatrice Dalle), une fille aussi imprévisible que belle, pour venir chambouler sa vie...

Dès les premières minutes, le spectateur est témoin de l'amour charnel des deux personnages, avec une scène d’amour très sensuelle. Jean-Hugues Anglade avait vécu cette scène comme "un choc très fort". Il se souvient :

On n’a pas fait l’amour devant la caméra de Jean-Jacques, mais Jean-Jacques a profité de la très grande complicité qu’il pouvait y avoir entre Béatrice et moi. Chacun est allé aux frontières de la vie et de la fiction. C’était une scène difficile à tourner. Elle est vraiment à l’image de ce que nous étions.