L'image du jour : le fameux slow dans le film La Boum

L'image du jour : le tandem formé par Kevin Costner et Whitney Houston dans Bodyguard

Sorti en 1992, le film américain "Bodyguard" est réalisé par Mick Jackson. Ce fut un véritable carton, notamment grâce au tandem formé par Kevin Costner et Whitney Houston. L'histoire d'amour de leurs personnages est devenue culte, tout comme la chanson I Will Always Love You.