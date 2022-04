L'image du jour : le fameux tatouage de Michael Scofield dans Prison Break

La série télévisée "Prison Break" est composée de 90 épisodes, créés par Paul Scheuring, le feuilleton est porté par Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein entre autres. Les mésaventures de deux frères confrontés au monde carcéral, vont alors marquer toute une génération.

Dans Prison Break, on suit Michael Scofield s'engage dans une véritable lutte contre la montre : son frère Lincoln est dans le couloir de la mort, en attente de son exécution. Persuadé de son innocence, mais à court de solutions, Michael décide de se faire incarcérer à son tour dans le pénitencier d'état de Fox River pour organiser leur évasion...

Prison Break ©20th Century Fox Television

Notre image du jour ci-dessus, illustre le fameux tatouage de Michael Scofield. Ce dessin a été créé par Tom Berg. Celui-ci a élaboré ce fabuleux tatouage en partant des plans de la prison, puis il l'a ensuite peaufiné en y ajoutant des contours subtils afin de dissimuler les plans par une technique de superposition.

Pour le tournage de la série, les tatouages dessinés sur le corps de Wentworth Miller, sont réalisés avec de la peinture à l'eau, appliquée en plusieurs parties comme des décalcomanies, sur son torse et ses bras. Certaines retouches au pinceau sont effectuées par la suite.

Il faut environ 4h00 par journée de tournage pour appliquer la totalité du tatouage sur son corps. Ainsi, l'acteur doit commencer ses journées bien avant les autres et les termine bien plus tard. Ce qui explique le fait que Michael porte le plus souvent des T-shirts à manches longues et au col ras du cou.

