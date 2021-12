L'image du jour : Le Grinch, un anti-héros attachant

"Le Grinch" est une comédie américaine sortie en 2000 et réalisé par Ron Howard. On suit un personnage aux poils verts interprété par Jim Carrey, qui joue un ermite grognon et farceur qui déteste Noël.

Le Grinch, naît sous la plume de de Theodor S.Geisel, plus connu sous le pseudonyme de "Dr.Seuss" en 1957. Il y a plusieurs adaptations audiovisuels de ce conte, avant celle de Ron Howard. C'est Jim Carrey qui s'est glissé dans la peau de cette étrange créature. Il a dû se montrer très patient surtout lors des séances de maquillage. Notre image du jour, ci-dessous, l'illustre aux côtés de la petite Cindy Lou. Le Grinch ©Universal Pictures Il était une fois, niché au cœur d'un minuscule flocon de neige, un village appelé Chouville, dont les heureux habitants ne vivaient que pour faire la fête. Car chacun à Chouville aime Noël... Chacun sauf le Grinch ! Le Grinch, dont le seul nom faisait trembler les Choux. Il vit reclus dans une caverne au sommet du Mont Crumpit, avec pour seul compagnon son chien Max. Mais à Chouville, une petite fille au cœur pur, Cindy Lou, aimerait en savoir un peu plus sur celui qu'on présente partout comme un monstre. Le Grinch est-il si mauvais qu'on le dit ? Pourquoi hait-il Noël ? Cindy Lou gravit donc courageusement le Mont Crumpit et s'en va frapper à la porte du Grinch. Après avoir tout fait pour la terrifier, le reclus, ému malgré lui par cette marque de sollicitude, prend le risque de redescendre à Chouville et de se mêler aux habitants.