L'image du jour : le personnage de Nicole Kidman et ses enfants dans le film Les Autres

Le film fantastique "Les Autres" est réalisé par Alejandro Amenabar et voit le jour en 2001. A l'affiche, on retrouve la célèbre actrice Nicole Kidman qui interprète une mère de famille, mais aussi Alakina Mann et James Bentley dans le rôle des enfants.

Le film Les Autres se déroule sur l'Ile de Jersey, 1945. La Seconde Guerre Mondiale est terminée, mais le marie de Grace ne rentre pas. Seule dans une immense demeure victorienne, elle élève ses enfants qui souffrent d'une étrange maladie : ils ne supportent pas la lumière du jour. Pour tous les occupants du domaine, une seule règle vitale : la maison doit rester dans l'obscurité ; ne jamais ouvrir une fenêtre en leur présence. Cet ordre simple sera pourtant enfreint. Dès lors, Grace, les enfants et tous ceux qui les entourent devront en supporter les conséquences. Les Autres ©Wagner Productions Le réalisateur Alejandro Amenábar, est passionné par les films d'horreur mais également par les peurs enfantines, c'est à partir de ça qu'il a puisé son imagination pour écrire le scripte du film Les Autres. Les enfants ont donc un rôle majeur dans le film. Pour trouver les comédiens parfaits, la production a vu défiler plus de 5000 jeunes candidats au cours d'un casting qui a duré près de sept mois ! Le petit garçon James Bentley à très vite était choisi. Il a fallu un peu plus de temps pour trouver Alakina Mann, la jeune fille qui incarne Anne Stewart, la fille de Grace. Le réalisateur déclare : Ces deux enfants avaient quelques chose de sauvage, de magique, allié à une discipline intérieure et à une maturité étonnante pour leur âge.