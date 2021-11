L'image du jour : le réveil difficile de Romy Schneider dans le film La Piscine

Le film "La Piscine" de Jacques Deray est sorti en 1969. On retrouve Romy Schneider au côté d'Alain Delon, de Jane Birkin ou encore de Maurice Ronet. En plein été et sous un soleil de plomb, il est parfois dure de se réveiller comme le montre l'une des scènes cultes du long-métrage.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film La Piscine, Marianne et Jean-Paul profitent de journées ensoleillées sur les hauteurs de St. Tropez, autour de la piscine d’une belle propriété. Ils sont rejoints par Harry, un ancien ami de Marianne, qui débarque avec sa belle et séduisante fille, Pénélope. Les apéritifs se succèdent autour de la piscine, la tension monte, les désirs déclenchent des jalousies et l'ambiance vire au malaise. Harry (Maurice Ronet) tente d'approcher en douceur Marianne incarnée par Romy Schneider...

Dans l'extrait ci-dessus, l'une des scènes du célèbre film, Harry vient apporter le petit-déjeuner au lit à la belle blonde qui n'a apparemment pas du tout envie de se lever.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.