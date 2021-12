L'image du jour : le réveillon musclé dans Le Parrain 2

Francis Ford Coppola réalise le film "Le Parrain 2" en 1974. Le premier film étant sorti deux ans avant. On suit toujours l'histoire de la famille Corleone. Retour sur une des scènes mythiques se déroulant le soir du réveillon.

A La Havane tout ne se passe pas très bien entre deux des frères du clan Corleone dans le film Le Parrain 2. Réalisé par Francis Ford Coppola et avec Al Pacino, Robert De Niro, Amerigo Tot, Bruno Kirby, Carmine Caridi, John Cazale et Diane Keaton entre autres. Retour sur l'une des scènes cultes du film, la trahison entre Fredo et Michael... "Je sais que c'est toi, Fredo. Tu m'as brisé le coeur"

La fête bat son plein dans une immense salle, tout le monde s'amuse et danse sur de la musique cubaine. Malheureusement, les embrassades qui suivent le décompte traditionnel du jour de l'an prennent une tout autre tournure. Michael vient enlacer son aîné Fredo, et le serre très fortement en lui faisant un baiser des plus violent, "le baiser de la mort". Il lui avoue qu'il est au courant de tout. Une pratique mafieuse qui signifie que la disparition du Judas est programmée...

