L'image du jour : le shooting de Brad Pitt pour le magazine Rolling Stone en 1999

En 1999 sortait le film "Fight Club" avec Brad Pitt. L'acteur aux mille et une facettes se déchainait en octobre 1999 devant l'objectif de Mark Seliger pour un shooting incroyablement original ! Retour en image sur ses différents looks.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

En 1999, Brad Pitt tournait dans Fight Club. Le film fut un échec commercial aux Etats-Unis mais il réalise de meilleures recettes au niveau international. Le long-métrage reçoit des critiques très contrastées de la part de la presse, qui se déchire à son sujet en raison des multiples interprétations pouvant en être faites, et demeure l'un des films les plus controversés des années 1990. A cette même époque, l'acteur participe à un shooting plus qu'original pour le magazine Rolling Stone, en robe à strass ou à paillettes l'acteur se donne devant l'objectif de Mark Seliger :

Image du jour : Brad Pitt ©CinéSéries / Rolling Stone

Pour se préparer à leurs rôles respectifs dans le film, Edward Norton et Brad Pitt ont fait de la boxe, du Taekwondo et de la lutte. Enfin, Pitt a également demandé à son dentiste de casser une partie de l'une de ses dents de devant pour paraître plus crédible dans la peau de Tyler Durden. Illustration en image dans ce shooting complètement décalé !

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.