L'image du jour : le shooting de Claudy dans le film Dikkenek

Echec commercial à sa sortie, le film belge "Dikkenek" est devenu au fil des années un film culte. Le titre n'est autre qu'une expression bruxelloise qui signifie : un vantard, "une grande gueule". Retour sur une scène hilarante du film, avec François Damiens et Mélanie Laurent.

Le casting du film Dikkenek regroupe des grandes pointures comme Marion Cotillard, Dominique Pinon, Mélanie Laurent, Catherine Jacob, Jérémie Renier qui sont déjà à l'époque des poids lourds du cinéma francophones. François Damiens, quant à lui est essentiellement connu pour ses caméras cachées et c'est son deuxième film après OSS 117 : Le Caire, nid d'espions. Ci-dessous, l'une des scènes hilarantes du film. Claudy essaie de mener tant bien que mal un shooting de photos de charme... Les répliques de ce photographe pervers sont désormais devenues cultes.

Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voici le scénario :

JC et Stef sont des amis d'enfance. Inséparables. JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un moralisateur, un tombeur de minettes, bref une grande gueule intégrale, coiffé comme un peigne. Stef est tout le contraire. Il cherche le grand amour, mais vu qu'il ne bouge pas de son lit, il va avoir du mal à trouver. JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A jusqu'au point G. Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des abattoirs d'Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg, un bébé-manager vissé à son portable, Natacha, une nymphette désœuvrée, Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine, une institutrice qui préfère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi que Laurence, une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue ses phrases à coups de gros calibre.

