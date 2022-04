L'image du jour : le strip-tease sulfureux de Kim Basinger dans 9 Semaines ½

Réalisé par Adrian Lyne, le film "9 semaines 1/2" sort en 1986. Il s'agit d'une adaptation du roman "Le corps étranger" d'Ingeborg Day. Une scène a marqué les esprits, celle où Kim Basinger se dévoile dans un strip-tease sulfureux.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le synopsis du film 9 semaines 1/2 est le suivant : Un jour, Elizabeth ( Kim Basinger), une séduisante jeune femme qui travaille dans une galerie d'art de New-York, rencontre un homme dans une épicerie. Dès leurs premiers regards, ils se sentent troublés et touchés. Plus tard, ils se rencontrent de nouveau sur le marché et John (Mickey Rourke), l'homme en question, l'invite sur son bateau à quai. Leur deuxième rencontre marquera le début d'une liaison passionnée et orageuse. Leurs jeux érotiques se développent de plus en plus, surtout qu'Elizabeth est des plus passives. Jusqu'au jour où John dépasse les bornes...

Ci-dessus, il s'agit de la célèbre scène de strip-tease réalisée par Kim Basinger sur la musique de Joe Cocker "You Can Leave Your Hat On". Ici, son personnage délaisse sa personnalité de femme libre et moderne pour se soumettre entièrement à Mickey Rourke. Ce dernier s'est livré sur sa relation avec l'actrice dans l’émission Actor’s studio :

Le Dernier Tango à Paris est sorti quelques années auparavant et je pensais que l’on pouvait aller encore plus loin. Je ne sais pas à quel degré elle était intéressée par ce rôle. C’est une personne très réservée. A cette époque, j’étais jeune et bête. Je ne la connaissais pas. Le film était plus dur à faire pour elle que je ne le pensais. Si c’était à refaire avec elle, je serais très différent".

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.