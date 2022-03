L'image du jour : le tandem de choc dans la série Les Mystères de l'Ouest

La série télévisée américaine, "Les Mystères de L'Ouest", voit le jour en 1965. L'ambiance Western est portée par le duo formé par Robert Conrad et Ross Martin. Ensemble, ils affrontent des adversaires dans tout l'Ouest américain en se déplaçant, tantôt à cheval, tantôt en train à vapeur.

La célèbre série Les Mystères de l'Ouest (en anglais The Wild Wild West) se déroule dans les années 1880, le synopsis officiel est le suivant : James West et Artemus Gordon, deux agents des Services Secrets américains, doivent faire face à tous types de menaces. L'un est homme d'action et homme à femme ; l'autre est inventeur et spécialiste du déguisement. Ce duo de choc a pour grand ennemi le Dr. Loveless, expert en création d'engins destructeurs.

Les Mystères de l'Ouest ©CBS

Les deux héros récurrents sont illustrés sur notre image du jour ci-dessus. James West (Robert Conrad) est l'homme d'action du duo, toujours très classe et sûr de lui. Il n'a peur de rien. Aucune situation ne lui résiste dans le Far-West des années 1870. A ses côtés, on retrouve Artemus Gordon (Martin Ross), qui est plus cérébral. Ce dernier a pour habitude de porter sur lui l'une de ses inventions du moment. Il n'hésite donc pas à se grimer en des personnages très farfelus. Il a porté ainsi plus de 150 tenues différentes sur les 4 saisons.

La série Les Mystères de l'Ouest a marqué plus d'une génération. En France, pendant de longues années le programme a été diffusé sur différentes chaînes, sur TF1 dans l'émission La Une est à vous, en 1973, puis sur M6, sur France 3 ou encore RTL TV. La série a même ressurgi en 1998 sur M6 toujours, six ans après sa dernière apparition !

