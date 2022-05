L'image du jour : le tournage difficile de Noce Blanche pour Vanessa Paradis

Le film "Noce Blanche" est réalisé par Jean-Claude Brisseau en 1989. Il s'agit du premier film de Vanessa Paradis, qui est âgée de 16 ans au moment du tournage. La jeune femme reçoit le César du meilleur espoir féminin. Cependant, le tournage n'a pas été une partie de plaisir pour la jeune actrice...

Dans Noce Blanche, François, la cinquantaine, professeur de philosophie à Saint-Etienne, est en train de donner son cours quand arrive dans la classe, Mathilde, en retard et, semble-t-il, très fatiguée. Plus tard, il la trouve évanouie près de l’arrêt de bus. Il la conduit là où elle vit, seule et libre. Il l’aide, la regarde. Elle est belle. « Je reviendrai », lui dit-il, car elle semble touchée par son attitude. François s’aperçoit qu’il tombe dans un engrenage, revoyant de plus en plus Mathilde. « Méfie-toi d’elle ! » lui avait pourtant dit son amie, la conseillère d’éducation, auprès de qui il essayait d’en savoir plus. Il aide la jeune fille à travailler, la défend lors du conseil de discipline qui juge ses absences trop fréquentes. Et Mathilde étonne tout le monde lorsqu’elle fait un brillant cours de philo devant toute la classe. La jeune fille qui le harcèle au téléphone et impose à leur relation une tournure de moins en moins innocente.

Elle lui a tout raconté d’elle : une mère dépressive, des frères semi-délinquants, la drogue, la prostitution même. François remet un peu d’ordre dans sa jeune vie et l'éloigne de quelques amis douteux. Exaspéré par ses exigences, les choses s’enveniment. Mathilde, très éprise, veut tout « Flanque ta femme à la porte », lui dit-elle. François perd tout contrôle, la provoque en classe, la gifle. Ils s’isolent pour s’expliquer. « Je t’aime » lui dit-elle. Il cède encore. Des élèves les surprennent dans une salle déserte. Muté à Dunkerque où il vit seul, François est un jour convoqué par la police. En face de son nouveau lycée, dans un petit hôtel, une jeune fille s’est laissée mourir. « Comme une recluse » dit le gardien. C’est Mathilde.

Noce Blanche © Les Films du Losange

A seulement 16 ans, Vanessa Paradis se dévoile en tant qu'actrice au cinéma. La jeune femme a très mal vécu le tournage du film car le réalisateur Jean-Claude Brisseau était très dur avec elle. C'est ce qu'elle explique lors d'une interview pour Première après la sortie du film :

Brisseau pourrait faire tout ce qu'il veut, je ne retournerai jamais avec lui. Il était détestable.

Des années plus tard, elle déclare dans Le Monde :

Jean-Claude Brisseau était extrêmement particulier. Très grand, très autoritaire, avec cette voix grave. Peut-être que Brisseau essayait aussi d’aller au conflit pour me sortir de ma zone de confort, pour obtenir certaines émotions. Il me disait constamment : “Je ne veux pas que tu minaudes”.

Même son assistant de l’époque ne se gênait pas de lui mettre la pression :

On a regardé les rushs, tu étais tellement mauvaise hier, tâche de faire un effort aujourd’hui.

