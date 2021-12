L'image du jour : le tournage glacé de The Revenant

Le film d'aventure "The Revenant" est réalisé par Alejandro González Iñárritu. Le long-métrage porté par Léonardo DiCaprio, s'est déroulé dans un froid polaire. Ces conditions météorologiques n'ont pas été évidentes pour l'acteur.

Le film The Revenant sorti en 2015, est fondé sur une histoire vraie accomplie par le trappeur Hugh Glass. L'homme est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.

Le tournage du film a commencé au Canada, mais la fonte des neiges précoce à l'hiver 2014-2015 à considérablement retardé le tournage. L'équipe a donc dû se déplacer et trouver un environnement beaucoup plus froid.

The Revenant ©New Regency Productions

Notre image ci-dessus est un cliché pris lors du tournage. Leonardo DiCaprio s'est confié dans les colonnes du Parisien à ce sujet :

La neige fondait sous nos pieds. Nous avons donc fini le film en Patagonie. Il faisait si froid, parfois jusqu'à moins 40 °C, que les caméras gelaient. Il y avait des moments où nous ne pouvions plus ouvrir les yeux. Comme souvent, nous ne pouvions tourner qu'une heure et demie par jour, cela a occasionné beaucoup de retards et de dépassements financiers.

