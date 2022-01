L'image du jour : l'énergie débordante de Jim Carrey dans Yes Man

Jim Carrey déborde d'énergie dans le film "Yes Man" réalisé par Peyton Reed, sorti en 2008. Son personnage est dans l'incapacité de dire "non", il est donc obligé d'accepter absolument toutes les propositions qui se présentent à lui.

Le film Yes Man, est porté par Jim Carrey, il joue Carl Allen, qui est au point mort dans sa vie. Jusqu’au jour où il s’inscrit à un programme de développement personnel basé sur une idée toute simple : dire OUI à tout ! Carl découvre avec éblouissement le pouvoir magique du «Yes», et voit sa vie professionnelle et amoureuse bouleversée du jour au lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite amie… Mais il découvrira bientôt que le mieux peut être l’ennemi du bien, et que toutes les occasions ne sont pas bonnes à prendre…

Jim Carrey tenait vraiment à jouer dans le film car ce sujet lui tien à cœur, il évoque Danny Wallace qui a écrit le livre dont le film est adapté :

Cet homme a apporté une idée qui collait totalement à mon désir de jouer des situations réellement drôles, mais qui poussent aussi les gens à réfléchir sur eux-mêmes. De retour chez eux, les spectateurs se demanderont peut-être s'ils ne devraient pas dire oui plus souvent.

