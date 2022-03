L'image du jour : l'entraînement intensif des Bernard Frédéric !

Voir aussi

L'image du jour : la scène polémique du film Irréversible

Le film "Irréversible" est écrit et réalisé par Gaspar Noé arrive dans les salles obscures en 2002. A l'affiche, on retrouve Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Le long-métrage fait polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes, notamment à cause de la scène de viol, très explicite, réaliste et violente.