L'image du jour : l'entraînement intensif d'Hilary Swank pour Million Dollar Baby

Clint Eastwood réalise le film "Million Dollar Baby" en 2004. Hilary Swank, l'actrice principale, est deux fois oscarisée pour ce rôle. Elle s'est énormément investie et entraînée pour ce rôle.

Dans Million Dollar Baby, on suit l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et évite toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Franckie, et enfin concrétiser le rêve d'une vie.

Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Franckie se laisse convaincre. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se découvrent une complicité inattendue.

La jeune femme prend ainsi, la place vacante de la fille de Franckie, tandis que ce dernier assume à sa façon le rôle du père qui très tôt fit défaut à Maggie. A la suite d'un match décisif, tous deux vont devoir affronter ensemble un combat qui exigera d'eux encore davantage de cœur et de courage.

L'actrice Hilary Swank n'eut pas plus de trois mois pour se préparer au rôle de Maggie. C'est Hector Roca, l'un des meilleurs entraîneurs mondiaux par l'International Boxing Digest, qui entraîna l'actrice. A côté de cela, elle a également dû faire de longues séances quotidiennes de musculation avec Grant Roberts qui est entraîneur et haltérophile.

