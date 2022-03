L'image du jour : les amants du film De rouille et d'os

Réalisé par Jacques Audiard le film "De rouille et d'os" voit le jour en 2012. Le cinéaste adapte sur grand écran le recueil de nouvelles "Rust and Bone" de l'écrivain canadien Craig Davidson. Retour sur le duo du film formé par Marion Cotillard et Matthias Schoenaerts.

Le film De rouille et d'os suit Ali, qui se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C'est son fils mais il le connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Là-bas, c'est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle s'occupe du petit et il fait beau. A la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Il est pauvre ; elle est belle et pleine d'assurance. C'est une princesse. Tout les oppose. Stéphanie est dresseuse d'orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu'un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. De rouille et d'os © UGC Distribution Pour ce film, Matthias Schoenaerts, qui incarne Ali, a souhaité être crédible dans la peau de ce boxeur. Pour ce faire, il a alors fait énormément de sport, mais pas seulement ! L'acteur avoue aussi avoir mangé "beaucoup de cochonneries", afin de prendre du ventre, pour souligner la mauvaise alimentation d'Ali, qui ne prend pas soin de manger correctement par manque de moyens. De son côté, Marion Cotillard qui joue une femme amputée des deux jambes, a dû porter de très hautes genouillères. Par la suite, c'est l'équipe de montage qui s'est occupée d'effacer ses tibias et ses pieds par ordinateur.