L'image du jour : les aventures paranormales de Melinda Gordon dans Ghost Whisperer

La série télévisée américaine "Ghost Whisperer" voit le jour en 2005. Le programme met en scène Jennifer Love Hewitt dans le rôle principal, aux côtés de David Conrad et Camryn Manheim. La jeune femme a le don de pouvoir communiquer avec des esprits. Toujours bienveillante, elle les aide à "passer de l'autre côté".

Les aventures de Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) dans Ghost Whisperer ont fait frissonné toute une génération, le synopsis officiel de la série est le suivant :

"Je m'appelle Melinda Gordon. Je viens de me marier, d'emménager dans une petite ville et d'ouvrir une boutique d'antiquités. Je pourrais être comme vous, mais depuis mon enfance, j'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errants comme disait ma grand-mère. Ceux qui ne sont pas passés de l'autre côté parce qu'ils ont encore des affaires à résoudre avec les vivants et qui viennent me demander de l'aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois vous raconter les leurs..."

Pour le bien de l’écriture et de la cohérence du scénario, l'équipe de production a pu compter sur James Van Praagh, un médium très connu aux Etats-Unis. Il a été consultant et même le producteur exécutif de Ghost Whisperer. A savoir, le show s’inspire également des histoires paranormales vécues par Mary Ann Winkowski, une autre médium. Ce programme a malheureusement pris fin suite aux audiences qui étaient en baisse. Par conséquent, la série s’est terminée sur une note que n’aime pas du tout Jennifer Love Hewitt, qui a été très déçu du final :

La série ne se termine pas comme Melinda le mérite. Nous avons laissé le public en suspens, et je déteste ça. Lorsque vous avez emmené des gens en voyage pendant si longtemps, le moins que vous puissiez faire est de leur dire au revoir. Pour une émission qui portait sur des affaires inachevées, nous ne l’avons pas fini.

