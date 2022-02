L'image du jour : les cinq sœurs du film Virgin suicides

Réalisé par Sofia Coppola, le film "Virgin suicides" voit le jour en 1999. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Jeffrey Eugenides. Le film suit l'histoire de cinq sœurs vivant dans une banlieue bourgeoise de Détroit, durant les années 1970.

Le film Virgin suicides se déroule dans une petite ville américaine du Michigan, dans les années soixante-dix. Tous les garçons n'ont d'yeux que pour les cinq sœurs Lisbon, filles de l'étrange professeur de mathématiques de l'école et de sa très puritaine épouse. Quand la plus jeune d'entre elles, Cecilia (Hanna Hall), se suicide, la fascination des garçons ne fait que croître et se double d'une intense curiosité. Car les Lisbon se replient sur eux-mêmes, ils retirent leurs filles de l'école, puis leur interdisent de communiquer avec le monde extérieur. Les garçons se décident a sauver ces prisonnières.

Image du jour : Virgin suicides ©American Zoetrope

Les quatre sœurs que l'on peut voir sur notre image du jour ci-dessus, sont incarnées par Leslie Hayman, Chelse Swain, Kirsten Dunst, et A.J. Cook. Il s'agit du premier film de Sofia Coppola, qui avait seulement 28 ans à l'époque. Fille du grand Francis Ford Coppola, la jeune réalisatrice pouvait compter sur les conseils avisés de son père. Virgin suicides a d'ailleurs été produit par la American Zoetrope, la compagnie familiale. Par la suite, la cinéaste a noué de vrais liens d'amitié avec Kristen Dunst, et fait d'elle son actrice fétiche. On la retrouve dans ses autres créations, elle est notamment la tête d'affiche du film Marie Antoinette, elle apparaît également dans Les Proies et The Bling Ring.

