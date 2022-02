L'image du jour : Les costumes très réalistes des acteurs dans Interstellar

Sorti en 2014, le film "Interstellar" est écrit et réalisé par Christopher Nolan. On suit une équipe d'astronautes qui franchit un trou de ver près de Saturne, les conduisant vers une autre galaxie.

Dans Interstellar, alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d’explorateurs s’attelle à la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité : franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l’homme peut vivre sur une autre planète...

Réalisé par le grand Christopher Nolan, on retrouve au casting Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Michael Caine, Casey Affleck entre autres. Quatre ans après avoir réalisé l'étonnant Inception, le cinéaste est de retour avec un scénario écrit avec l'aide du physicien Kip Thorne, afin de donner à l'ensemble un réalisme scientifique. Nolan accordait beaucoup d'importance au fait que son film soit basé sur des données crédibles.

Interstellar ©Warner Bros. France

Tout ce souci de réalisme est palpable dans les moindres détails, notamment dans les décors ainsi que dans les costumes des personnages. A savoir que les combinaisons spatiales que portent Matthew McConaughey et Anne Hathaway sont très lourdes. Afin d'être le plus réaliste possible, la chef costumière a créé des combinaisons presque semblables à celles des vrais astronautes. La tenue complète avec le casque pesaient entre 10 et 15 kg !

