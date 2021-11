L'image du jour : les coulisses du film Deux Frères de Jean-Jacques Annaud

Sorti en 2004, le film "Deux Frères" est réalisé par l'ami des bêtes, Jean-Jacques Annaud. Il met en scène, dans les rôles principaux, Guy Pearce et Freddie Highmore. Le tournage avec les tigres s'est avéré long et laborieux.

En allant régulièrement au zoo pour préparer le film L'Ours sorti en 1988, le réalisateur Jean-Jacques Annaud se fascine pour un tout autre animal : le tigre. Par la suite, il entame donc le tournage du film Deux Frères en octobre 2002. Le réalisateur a dû être très patient afin de pouvoir tourner en terres cambodgiennes au Temple d'Angkor. En effet, ce site très visité et classé au patrimoine, a nécessité beaucoup d'aménagements afin d'accueillir les fauves.

Deux Frères ©Pathé Films

Notre image du jour illustre Guy Pearce l'acteur principal du film avec l'un des petits tigres. Pour ce film, le réalisateur travaille avec le dresseur Thierry Le Portier, il s’était également occupé du dressage des lions de Gladiator de Ridley Scott, mais surtout de l’ours du film L’Ours, de vraies retrouvailles donc. Pour le tournage de Deux Frères, le dresseur avait sélectionné trente tigres, dont dix-huit bébés, et a ensuite observé lesquels d’entre eux avaient leur propre personnalité. Le tournage du film s’est considérablement allongé, en effet, il a duré au total six mois. Il a fallu être à l'écoute des tigres qui ne peuvent pas travailler des journées entières. Lorsqu'ils étaient fatigués, il fallait les laisser et attendre le jour suivant. Pour le bien-être des animaux, un hôtel pour tigres fut créé. Les bêtes étaient donc rassemblées entre elles dans les meilleures conditions possibles.

