L'image du jour : les coulisses du film Ready Player One

"Ready Player One" est un film de science-fiction réalisé par le cinéaste Steven Spielberg, sorti en 2018. Tout se passe en 2045, la Terre souffre alors d’une crise énergétique et la plupart des gens se réfugient dans l’OASIS.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Ready Player One est l'adaptation du best-seller écrit par Ernest Cline. Le tout se déroule en 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday (Mark Rylance). Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts (Tye Sheridan), qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Notre image du jour ci-dessous est tirée du compte Instagram Welovecinémafr, les clichés pris lors du tournage dévoilent l'envers du décor de ce film de science-fiction :

La productrice du film, Macosko Krieger, explique que le cinéaste a utilisé des outils actuels de réalité virtuelle afin de diriger les scènes situées dans le monde virtuel de l’OASIS :

Grâce à un casque de réalité virtuelle, il a pu entrer dans les décors numériques, en avoir une vue à 360° et décider des angles de prise de vue, de la façon de tourner chaque scène. C’était une première pour nous, et ça a ouvert de nombreuses perspectives nouvelles pour Steven. Mais ça a été un processus difficile, si bien que je suis vraiment contente que ce soit lui qui s’en soit chargé.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.