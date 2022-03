L'image du jour : les courageux parents du film Alabama Monroe

A L'origine le film "Alabama Monroe" est une pièce de théâtre. En 2012, Felix Van Groeningen décide de l'adapter au cinéma. Retour sur ce long-métrage très touchant.

Dans le film Alabama Monroe Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle. Malheureusement, cette dernière âgée de 7 ans, est atteinte d'un cancer... Les parents vont devoir faire face à cette terrible épreuve.

Alabama Monroe ©Menuet Producties

Johan Heldenbergh incarnait déjà Didier dans la pièce de théâtre. Pour ce rôle, il a appris à jouer du banjo, de la guitare et de la mandoline. Le réalisateur Felix van Groeningen à donc naturellement pensé à lui, pour le film. C'est Veerle Baetens, qui incarne Elise, l'actrice et chanteuse Belge a donné une toute autre dimension à son personnage, c'est ce que témoigne le cinéaste :

Comme le film est plus explicite que la pièce, j’ai dû atténuer certains traits de son personnage, mais de façon générale, ce personnage restait un mystère pour moi jusqu’à ce que je rencontre Veerle pendant l’audition. À partir de ce moment, tout s’est éclairci. Elle allait jouer Elise et lui donner la force et la puissance nécessaire. Veerle est un vrai pitbull, elle mord et ne lâche rien. C’est une perfectionniste, à tout point de vue.

