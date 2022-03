L'image du jour : les demi-frères rivaux dans Les Frères Scott

La série télévisée "Les Frères Scott" est composée de 9 saisons. Le programme est diffusé en France à partir de 2004. On suit alors les aventures de Lucas, Nathan, Peyton, Haley et Brooke.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans la série Les Frères Scott, Lucas et Nathan, deux demi-frères que tout sépare, se retrouvent dans la même équipe de basket, celle de leur lycée : les « Ravens ». La rivalité s'installe non seulement sur le terrain de leur équipe de basket mais aussi dans le cœur d'une fille. Lucas tombe en effet amoureux de Peyton Sawyer, qui sort avec Nathan. Un triangle amoureux se forme entre Lucas, Peyton et Brooke Davis, la meilleure amie de Peyton. Haley James, l'amie d'enfance de Lucas, tombe à son tour sous le charme de Nathan et rapproche les demi-frères. Les jeunes gens tissent des liens, s’amourachent, évoluent puis réalisent leurs rêves durant leurs deux dernières années de lycée...

Les Frères Scott ©The WB – The CW

Chad Michael Murray qui incarne donc Lucas Scott, se glisse dans la peau d'un petit prodige du basket, mais il faut savoir que l'acteur, lui, était très mauvais à ce sport ! À tel point que cela a ralenti la production. En effet, l’équipe devait à chaque fois retourner des scènes pour qu’il arrive enfin à mettre un panier. Pour qu'il soit un minimum crédible sur le terrain, ils ont même embauché un coach sur le tournage.

Pour en savoir plus sur la série Les Frères Scott, c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.