L'image du jour : Les Demoiselles de Rochefort attendent le grand amour

Jacques Demy écrit et réalise le film musical "Les Demoiselles de Rochefort". Sortie en 1967 et composée par Michel Legrand, la comédie musicale est portée par Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac.

Dans le film Les Demoiselles de Rochefort on suit des jumelles de 25 ans, Delphine et Solange, qui sont belles et intelligentes. Delphine la blonde, donne des leçons de danse, et Solange, la rousse des cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour… Extrait : Catherine Deneuve et Françoise Dorléac vont s'entraîner quelques mois en prenant des cours de danse à Londres. Elles s'entraînent également à synchroniser leurs lèvres avec la musique. En effet, Danielle Darrieux est la seule actrice qui n'a pas été doublée lors des scènes de chant. Malheureusement, trois mois seulement après la sortie du film, Françoise Dorléac meurt dans un accident de voiture le 26 juin 1967. Elle se rendait à l'aéroport de Nice afin de prendre l'avion pour Londres et assister à la première de la version anglaise du film...