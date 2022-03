L'image du jour : les différentes générations d'acteurs dans Papy fait de la résistance

Le film "Papy fait de la résistance" est réalisé par Jean-Marie Poiré et voit le jour en 1983. Très sévèrement critiqué par la presse française à sa sortie, le long-métrage devient au fil des années un film culte. Retour sur un extrait du film.

Le film Papy fait de la résistance est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Martin Lamotte et Christian Clavier. Le long-métrage se déroule dans la France occupée. La famille Bourdelle, qui fait partie d'un orchestre destiné à se produire devant les généraux allemands, se trouve confrontée à l'occupation allemande. Leur hôtel particulier est en effet réquisitionné par la Wermacht. La cohabitation s'avère difficile car les Bourdelle sont des résistants actifs. Leur fils Guy-Hubert n'est autre que le super-résistant !

Le film réunit les acteurs de la « nouvelle génération » des années 1970-80 comme la troupe du Splendid, mais aussi Roland Giraud, Jacques Villeret et Pauline Lafont. On retrouve également les acteurs de l'« ancienne génération » dont font partie Michel Galabru, Jacqueline Maillan ou encore Jean Carmet. Dans un premier temps, le rôle du papy était attribué à Louis de Funès qui a rencontré l'équipe du Splendid et qui a donné son accord de principe. Malheureusement, le célèbre acteur décède en janvier 1983 et c'est finalement Michel Galabru qui le remplaça.

