L'image du jour : les différentes transformations de Tilda Swinton

La célèbre actrice Tilda Swinton n'a de cesse de se transformer pour chacun de ses rôles au cinéma, elle se métamorphose tant sur le plan physique que psychologique. À l'occasion de son anniversaire, nous revenons sur 6 de ses différentes incarnations, toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

L'actrice Tilda Swinton a prouvé à maintes reprises qu'elle était la reine de la transformation pour un rôle. Chaque interprétation est une réelle métamorphose, la preuve avec notre image du jour ci-dessous. Nous avons sélectionné 6 films dans lesquels l'actrice s'est illustrée par des looks bien différents. De gauche à droite :

Image du jour : Tilda Swinton ©CinéSéries /AFP /Walt Disney Studios / 20th Century Fox / Universal Pictures

On commence doucement avec le film Zero Theorem, où elle porte une perruque brune, tenue bon chic bon genre, bien colorée avec des lunettes de vue, le Dr. Shrink-Rom ne ressemble en aucun point à l'actrice. On pousse le curseur encore plus loin avec son rôle dans The Grand Budapest Hotel où elle joue une dame très âgée. Pour ce faire, Tilda Swinton a dû mettre des lentilles et porter un masque en silicone qui se fond avec la peau. L'illusion est parfaite, jusque dans les moindres détails.

Dans le film Crazy Amy, elle incarne une belle blonde pétillante qui a un brushing parfait, un look assez simple, qui est tout de même loin de son apparence naturelle, avec ses cheveux courts et blancs. Aux antipodes de son look, on retrouve également son personnage le Ministre Mason dans Snowpiercer : Le Transperceneige. Une prothèse adhésive a permis de changer complètement l'apparence de son nez, elle porte également une prothèse dentaire, de quoi être méconnaissable.

On continue avec son rôle de sorcier tibétain dans le film Doctor Strange, Tilda Swinton a réellement rasé son crâne pour les besoins du film. Pour finir, on s'arrêtera sur sa performance dans Le Monde de Narnia, où elle incarne la terrible sorcière blanche, peau translucide, regard noir et immense chevelure, elle a terrifié toute une génération.

