L'image du jour : les femmes à l'honneur dans le film Volver

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar réalise le film "Volver" en 2006. Dans ce long-métrage on retrouve Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo ou encore Yohana Cobo. L'ensemble des actrices a été récompensé par un prix d'interprétation collectif lors du festival des Cannes.

Le synopsis du film Volver est le suivant : Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'ethnies étrangères. Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.

Comme toujours le cinéaste Pedro Almodovar aime mettre les femmes à l'honneur dans ses films. Avec humour et émotion, il traite également des problèmes dus à la filiation et au rapport parent-enfant (en particulier mère-fille). Les actrices récurrentes dans son œuvre et qu'on surnomme les "Chicas Almodóvar" deviennent l'archétype de la femme espagnole libre et forte. Entre drame et comédie, le réalisateur revient à un style qui lui est plus familier avec le film Volver :

Volver est un film qui englobe plusieurs retrouvailles. Je reviens à la comédie. Je reviens à l'univers féminin, à La Mancha (avec son langage, les coutumes, les patios, la sobriété des façades, les rues pavées...) Je retravaille avec Carmen Maura (cela fait 17 ans que nous n'étions plus ensemble), avec Pénélope Cruz, Lola Dueñas, Chus Lampreave. Je reviens à la maternité, comme origine de la vie et de la fiction. Et naturellement à ma mère.

