L'image du jour : les Gremlins chantent Noël

"Gremlins" de Joe Dante, personne n'a oublié ce film et surtout pas la scène des chanteurs de Noël. On vous la repropose aujourd'hui dans notre image du jour, un vrai plaisir !

Nous sommes en 1984, lorsque sort Gremlins de Joe Dante. On y découvre le petit Gizmo, un sympathique mogwaï super mignon et doux comme un agneau.

Le problème c'est qu'il "donne naissance" à des mogwaïs moins sympas et très fourbes, après avoir été mouillé. Du coup, ces mêmes mogwaïs se débrouillent pour manger après minuit et se transformer ainsi en gremlins sanguinaires menés par le redoutable Stripe (Mèche blanche). Dans la scène ci-dessous, les gremlins viennent chanter Noël à l'ignoble Mme Deagle (Polly Holliday), on vous laisse (re)savourer :

Evidemment, ce magnifique chant est une diversion pour trafiquer le monte-escaliers électrique de la vieille Deagle. Un très grand moment de comédie horrifique !

