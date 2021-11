L'image du jour : les interprètes de Daphné et Fred de Scooby Doo sont mariés depuis 19 ans !

Mariés depuis presque deux décennies et parents de deux enfants, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont toujours aussi amoureux. Ils ont partagé ensemble les plateaux de tournages et pas que ! Le célèbre couple hollywoodien tient le coup, et continue de partager leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. se sont rencontrés en 1997 sur le plateau du film I Know What You Did Last Summer et célébreront leurs 20 ans de mariage le 1er septembre 2022. A l'écran, ils ont interprété Daphné et Fred dans le film Scooby Doo. La star de Buffy contre les vampires affiche fièrement son couple sur les réseaux sociaux. Le couple a deux enfants : une fille, prénommée Charlotte Grace Prinze, et un garçon, prénommé Rocky James Prinze. Image du jour : Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. ©Warner Bros / @Sarahmgellar Depuis qu'ils ont fondé une famille au tournant des années 2010, les deux tourtereaux ont quelque peu délaissé leur carrière. Ils ont tout de même prêté leur voix à plusieurs séries d'animation ou personnages de jeux vidéo. Freddie Prinze Jr a fait son retour cette année, après avoir disparu des écrans, grâce à son rôle dans la télésérie Punky Brewster.