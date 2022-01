L'image du jour : les lieux de tournage du film Sur la route de Madison

Le film "Sur la route de Madison" est réalisé en 1995 par Clint Eastwood. Il se met en scène aux côtés de Meryl Streep dans une magnifique romance. Le film devenu culte aujourd'hui, prend place dans un cadre champêtre, mais que reste-t-il de la maison et du mythique pont couvert ?

Le tournage du film Sur la route de Madison réalisé par Clint Eastwood, se déroule dans l'Iowa notamment à Winterset où se trouve le célèbre pont couvert Roseman. La ferme où habite Francesca (Meryl Streep), est une ferme authentique achetée par la production et intégralement restaurée. Cet endroit était abandonné depuis plus de 30 ans.

Le synopsis du film est le suivant : La vie de Francesca, femme discrète et effacée, se réduit aux tâches ménagères de la ferme. Alors que son mari et ses enfants sont partis pour quatre jours, elle fait la rencontre inattendue de Robert Kincaid, photographe de passage. Leur relation, faite de respect et de délicatesse, se mue en amour passionné. Pendant quatre jours, Francesca est une autre femme, trouvant enfin son épanouissement auprès de cet homme qui sait la comprendre et la faire rêver.

Image du jour : Sur la route de madison ©Amblin Entertainment

Malheureusement, la magnifique bâtisse, illustrée ci-dessus, a été réduite en cendres par un incendie criminel en octobre 2003. Seulement un mois auparavant, le célèbre pont de bois des amoureux "Cedar bridge" où Robert et Francesca se rencontrent dans le film, a lui aussi été détruit par un pyromane... Heureusement, le long-métrage gardera à jamais les magnifiques images de ces lieux si symboliques.

