L'image du jour : les parodies du générique de la série Un Dos Tres

La série espagnole "Un Dos Tres" va bientôt faire son retour sur le petit écran, puisque le groupe audiovisuel Atresmedia, travaille actuellement sur un revival. C'était l'une des séries phares des années 2000, alors les fans sont plus que ravis de cette nouvelle ! L'occasion pour nous de revenir sur les meilleures parodies du célèbre générique.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Tous les fans de la série espagnole des années 2000, Un Dos Tres sont enchantés de savoir qu'un revival a été annoncé ! Le feuilleton suit vingt jeunes espoirs qui entrent dans la meilleure école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arranz. Ils devront y perfectionner leurs talents pour la danse, la musique et le théâtre, et devenir des professionnels du spectacle. Emmenés par Lola, Silvia, Roberto, Pedro, Ingrid, Jeronimo, Marta et les autres, ils vont former une troupe d'artistes accomplis et vivre des aventure

La musique et la danse du générique ont bercé toute une génération. Qui n'a jamais essayé de reproduire cette chorégraphie chez soi ? En tout cas, certains se sont permis d'offrir leur version personnelle avec les moyens du bord, et ce sont nos images du jour :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laurent Masure Filmmaker (@laurent.masure)

Évidemment, il faut bien connaître le générique pour se rendre compte que ces personnes ont travaillé ça jusque dans les moindres détails ! Et le rendu est très drôle. Ci-dessus la vidéo est tirée du compte de Laurent.Masure et ci-dessous bigbagoo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexis Cerani (@bigbagoo)

On finit avec la version originale :

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.