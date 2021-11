L'image du jour : les quatre garçons du film Stand by me

Réalisé par Rob Reiner, le film "Stand by me" est sorti en 1986. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle "Le Corps" publiée dans le recueil "Différentes Saisons" de Stephen King.

Le film Stand by me retrace le parcours d'une bande d'enfants. Durant l'été 1959, dans l'Oregon, quatre garçons d'une douzaine d'années partent à la recherche du corps d'un enfant de leur âge, Ray Brower, disparu trois jours avant, dans l'espoir de passer dans les journaux grâce à leur découverte. Ils vont donc se lancer dans un périple rempli d'embûches et de rencontres en tout genre.

C'est en juin 1985 que Rob Reiner et les quatre garçons qu'il avait choisis (sur les 300 qui avaient auditionné) se sont rencontrés dans un hôtel pour jouer à des jeux d'improvisations théâtrales. Pendant une semaine, ils n'ont fait rien d'autre que jouer à des jeux ensemble, y compris avec les scénaristes et certains membres de l'équipe.

Notre image du jour illustre donc le casting du film, on retrouve de gauche à droite Wil Wheaton qui par la suite a joué dans Star Trek : La Nouvelle Génération. Il y a également le regretté River Phoenix décédé en 1993 à l'âge de 23 ans. Corey Feldman quant à lui, était déjà connu à l'époque puisqu'il a joué dans Les Goonies et pour ce qui est de Jerry O'Connell, le film Stan by me marque réellement le début de sa carrière cinématographique.

