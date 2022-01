L'image du jour : les répliques tranchantes de Jean-Pierre Bacri dans Un air de famille

Réalisé par Cédric Klapisch, "Un air de famille" arrive dans les salles obscures en 1996. On retrouve Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui dans des scènes aux répliques devenues cultes.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Un air de famille est adapté de la pièce de théâtre du même nom, pensée par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Notre image du jour ci-dessous, illustre l'une des scènes cultes du film. On retrouve les deux acteurs dans une conversation très sexiste. Bacri incarne très justement, Henri Ménard, le patron du café, un personnage bougon et aigri.

Le synopsis du film est le suivant : La famille Ménard se réunit toutes les semaines "Au Père Tranquille", le café tenu par Henri, le fils aîné. Cette fois-ci, elle s'y rassemble pour célébrer le 35e anniversaire de Yolande (Catherine Frot), épouse de Philippe (Wladimir Yordanoff), le cadet. Pendant que l'on attend Arlette, la femme d'Henri qui, on l'apprendra en début de film, vient tout juste de quitter le domicile conjugal, les petites préoccupations de Philippe, cadre dans une société d'informatique, prennent rapidement le pas sur les politesses d'usage.

Comme sa mère ne manque jamais de le rappeler, celui-ci occupe une position importante dans une grande entreprise de programmation de la région. Elle s'inquiète également du célibat de sa fille Betty, la benjamine, qui sort secrètement avec Denis (Jean-Pierre Darroussin), le serveur du « Père tranquille ». Alors que les vieilles rancunes ressurgissent, le ton ne cesse de monter jusqu'à l'avènement d'un nouvel ordre familial.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.