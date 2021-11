L'image du jour : les retrouvailles entre Franck Dubosc et Florence Foresti dans Barbecue

Le film "Barbecue" est une comédie française réalisée par Eric Lavaine. On retrouve une bande de potes de plus de 20 ans, venus profiter ensemble de quelques semaines de vacances dans les Cévennes, mais tout ne se passe pas comme prévu...

Le film Barbecue rassemble Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, Guillaume de Tonquédec, Jérôme Commandeur et bien d'autres. Les amis sont venus profiter de leur semaine de vacances tous ensemble, mais il va y avoir beaucoup d'imprévus, retour en images sur les retrouvailles entre Olivia et Baptiste, les deux ex qui ne sont pas censés se croiser :

Le tournage de Barbecue s'est déroulé sur une période de deux mois dans la région des Cévennes. Le réalisateur tenait à tourner dans cette région qui lui est chère. Le lieu de tournage étant isolé, toute l'équipe se retrouvait le soir car elle était logée au même endroit. Ainsi, tout comme leurs personnages à l'écran, les comédiens ont pu nouer de fortes relations amicales.

