L'image du jour : l'esthétique du film The Neon Demon

Le cinéaste danois Niclas Winding Refn réalise le film "The Neon Demon" en 2016. Ce thriller horrifique a marqué les esprits par son histoire, mais également par son esthétique.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film The Neon Demon suit une jeune fille, incarnée par Elle Fanning, qui débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante, sa beauté et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d’autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

The Neon Demon ©Gaumont

Le réalisateur s’attaque ici à la thématique sulfureuse de la beauté dans le monde de la mode. Il a prouvé plus d'une fois, à travers ses autres œuvres (Drive, Only God Forgives) que le cinéma est également une question d'esthétique.

La lumière a une grande importance et la manière dont elle vient se poser sur les visages de ces différents mannequins donne l'impression que ce sont des poupées de porcelaine, comme l'illustre notre image du jour ci-dessus. Nicolas Winding Refn s'explique :

J’ai passé deux mois à chercher les bons objectifs anamorphiques et à les faire réparer car j’ai choisi des objectifs anciens qui sont peu utilisés de nos jours. (...) Ils sont formidables parce qu’ils sont doux et ont un rendu “cosmétique” sur les visages. J’avais besoin que la peau ressemble le plus possible à ce que l’on voit sur les photos de mode qui sont extrêmement retouchées sur Photoshop.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.