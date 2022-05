L'image du jour : l'histoire incroyable de Crocodile Dundee

En 1986, le film "Crocodile Dundee" réalisé par Peter Faiman, voit le jour. Le scénario met en avant le personnage de Michael J. "Crocodile" incarné par l'acteur Paul Hogan. Ce héros est en fait inspiré d'une personne réelle !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Elevé par une tribu d'aborigènes, Crocodile Dunee, incarné par Paul Hogan "zone" dans les terrifiantes contrées du Bush comme un poisson dans l'eau. Sue Carlton (Linda Kozlowski), ambitieuse journaliste américaine, découvre l'homme sauvage et veut à tout prix faire un scoop. Elle finit par le rencontrer, l'emmène à New York, succombe à ses charmes et le suit… Pour une vie d'aventure.

Crocodile Dundee ©Rimfire Films

Crocodile Dundee connaît un succès complétement inattendu, a tel point que le film devient mondialement connu. Le héros du film est inspiré d'une personne réelle, il s'agit de l'Australien Rodney Ansell. Celui-ci était devenu célèbre en 1977. En effet, il a survécu seul, durant deux mois, dans le désert australien. Cet homme a été capable de tuer un crocodile à mains nues, c'est en tout cas ce qu'il raconte dans son livre To fight the wild.

Malheureusement, Rodney Ansell n'a pas pu profité des millions de dollars générés par les films inspirés de sa vie. Par la suite, il a plongé dans la drogue, puis en 1999, il trouve la mort lors d'une fusillade avec la police locale.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.