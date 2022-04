L'image du jour : l'interprétation d'Eric Elmosnino dans le film Gainsbourg (vie héroïque)

Le film "Gainsbourg (vie héroïque)" est écrit et réalisé par Joann Sfar, en 2010. Le long-métrage est en fait, une biographie fantasmagorique de Serge Gainsbourg. C'est l'acteur Eric Elmosnino qui se glisse dans la peau du chanteur et livre une interprétation haute en couleur.

Dans le film Gainsbourg (vie héroïque) on suit l’histoire drôle et fantastique, de Serge Gainsbourg et de sa fameuse gueule. Où un petit garçon juif fanfaronne dans un Paris occupé par les Allemands ; où un jeune poète timide laisse sa peinture et sa chambre sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des Swinging Sixties. C’est une vie héroïque où les créatures de son esprit prennent corps à l’écran et sa verve se marie aux amours scandaleux. De là est née une œuvre subversive avec en vedette un citoyen fidèle et insoumis qui fera vibrer la planète entière.

Gainsbourg (vie héroïque) ©One World Films

Le réalisateur du film, Joann Sfar, a eu du mal à trouver un acteur pouvant interpréter Gainsbourg. Il a même proposé ce rôle à la fille du chanteur, Charlotte Gainsbourg, évidemment en la grimant, mais cette dernière a préféré décliner. Pendant 6 mois, il a auditionné 50 comédiens, avant de tomber sur Eric Elmosnino. Pour se glisser dans la peau de Gainsbourg, ce dernier a dû porter un faux nez et de fausses oreilles, ses paupières ont été alourdie, on lui rajoute même quelques poils et aussi des cheveux. Cette transformation durait 5 heures chaque matin.

Pendant 6 mois, l'acteur a tenté de s'approprier la gestuelle du chanteur et il a travaillé son port de tête, ses mains, mais aussi son regard. Pour ce qui est de la voix, l'acteur n'a pas souhaité faire de l'imitation. Le film compte tout de même 23 chansons et c'est Eric Elmosnino qui les chante. Pour cela, il a pris 3 mois de cours de chant.

