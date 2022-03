L'image du jour : l'interprétation d'Isabelle Adjani dans Possession

Le film "Possession" est réalisé par Andrzej Żuławski et voit le jour en 1981. Isabelle Adjani est la tête d'affiche de ce long-métrage angoissant. L'actrice a reçu de nombreux prix pour son interprétation. La jeune femme très investie dans son rôle offre une prestation physique, hallucinée, hystérique et violente.

Le synopsis du film Possession est le suivant : Rentrant d'un long voyage, Marc retrouve à Berlin sa femme Anna et son fils, Bob. Mais rapidement, il se rend compte que le comportement de sa femme a changé. Prise de violentes crises, elle quitte le domicile. L'amie du couple, Annie, révèle à Marc le nom de l'amant d'Anna, Heinrich. Lorsqu'elle disparaît, Marc engage un détective qui découvre bientôt qu'Anna s'est réfugiée dans une étrange demeure où semble se cacher une créature surgie des ténèbres.

Ci-dessus, voici le trailer du film qui laisse entrevoir l'ambiance angoissante et pesante du long-métrage. On peut apercevoir les interprétations remarquables des acteurs, Isabelle Adjani et Sam Neill. C'est 20 ans après la sortie de Possession, qu'Isabelle Adjani dit regretter ce film lors d'un entretien pour Studio Magazine en 2002 :

Je dois à la mystique d'Andrzej Żuławski de m'avoir révélé des choses que je ne voudrais jamais avoir découvertes... Possession, c'était un film infaisable, et ce que j'ai fait dans ce film était tout aussi infaisable. Pourtant, je l'ai fait et ce qui s'est passé sur ce film m'a coûté tellement cher... Malgré tous les prix, tous les honneurs qui me sont revenus, jamais plus un traumatisme comme celui-là, même pas... en cauchemar !

