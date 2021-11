L'image du jour : lors de la première de "La méthode Williams" Will Smith fait un point sur ses différents looks

Will Smith était sur le red carpet de l'AFI Fest au TCL Chinese Theatre à Los Angeles, pour la grande première tant attendue du film "La Méthode Williams" ("King Richard" en anglais). Le célèbre acteur en a profité pour se moquer de ses anciens looks, plutôt originaux...

Will Smith est bientôt de retour sur le grand écran puisqu'il incarne Richard Williams, le père de Venus et Serena Williams. Le biopic intitulé La Méthode Williams en français et King Richard en anglais, revient sur la vie de ce père qui n'avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Le film était donc présenté en avant-première, Will Smith a pu s'illustrer aux côtés des championnes, dans un magnifique costume bleu. De quoi lui rappeler ses différents looks de red capet :

Plutôt moqueur l'acteur a écrit en description : "J'aurais dû remettre à la mode le style torse nu pour la première de King Richard hier soir".

