L'image du jour : Lucie Lucas reprend déjà le tournage de la nouvelle saison de Clem !

L'image du jour : les interprètes de Daphné et Fred de Scooby Doo sont mariés depuis 19 ans !

Mariés depuis presque deux décennies et parents de deux enfants, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. sont toujours aussi amoureux. Ils ont partagé ensemble les plateaux de tournages et pas que ! Le célèbre couple hollywoodien tient le coup, et continue de partager leur bonheur sur les réseaux sociaux.