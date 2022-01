L'image du jour : Magnum avec Tom Selleck, sa chemise hawaïenne et sa Ferrari

Retour nostalgique en image sur "Magnum" avec Tom Selleck, série culte sortie en 1980. On y suivait les aventures d'un détective privé qui roulait en Ferrari, dans les décors naturels de l'archipel d'Hawaï.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Magnum est une série culte des années 80, créée par Glen A. Larson et Donald P. Bellisario. Sortie en 1980 aux Etats-Unis, elle déboule chez nous un an plus tard et se compose de 8 saisons pour un total de 162 épisodes !

Magnum met en vedette Tom Selleck dans le rôle du détective privé éponyme. Le pitch est simple, Magnum est un ancien combattant du Viêt Nam puis lieutenant de la Navy, qui s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés du célèbre écrivain Robin Masters située à Hawaï. En échange, Magnum bénéficie de l'usufruit de la maison d'amis et de la Ferrari de Robin Masters ! Il doit partager (non sans difficultés) le domaine avec Higgins (John Hillerman), le majordome, et ses deux redoutables chiens. Magnum travaille comme détective privé et se fait souvent aider par ses amis, vétérans eux-aussi, Terry le pilote (Roger E. Mosley) et Rick (Larry Manetti) (voir ci-dessous).

Image du jour : Magnum ©CBS

Magnum fait l'objet d'un reboot depuis 2018, intitulé sobrement Magnum avec Jay Hernández dans le rôle-titre et une femme dans le rôle d'Higgins (Perdita Weeks). Bien sûr, les deux fidèles dobermanns d'Higgins sont aussi de la partie.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.