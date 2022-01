L'image du jour : Marie-Thérèse dans La vie est un long fleuve tranquille

Réalisé par Etienne Chatiliez, le film "La vie est un long fleuve tranquille" suit deux familles, aux modes de vie bien différents. Chez les Le Quesnoy on retrouve Marie-Thérèse, la femme de ménage, incarnée par Catherine Jacob. Retour sur l'une des scènes cultes du film.

Le film La vie est un long fleuve tranquille sort sur grand écran en 1988. On y retrouve Benoît Magimel, encore tout jeune, mais aussi Valérie Lalonde, Abbes Zahmani, André Wilms, Catherine Hiegel, Christine Pignet, Claire Prévost entre autres. Le synopsis du film est le suivant :

Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses, les "Le Quesno" (bourgeoise catho) et "Les Groseilles" (prolétariat populaire), d’origines bien différentes, n’auraient jamais dû se rencontrer. C’était sans compter sur Josette, l’infirmière du docteur Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme. Dans un moment d'égarement, la douce infirmière a échangé deux nouveau-nés, un Groseille contre un Le Quesnoy, pour se venger de la vie et du docteur...

Notre image du jour ci-dessus est l'une des scènes cultes du film. Marie-Thérèse, la femme de ménage incarnée par Catherine Jacob, se retrouve dans une conversation invraisemblable avec sa patronne madame Le Quesnoy (Hélène Vincent). Elle lui explique qu'elle est enceinte, bien qu'elle n'ait jamais fréquenté de garçon. Cette situation est incompréhensible pour la mère de famille, qui est hors d'elle !

