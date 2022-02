L'image du jour : Marthe Villalonga dans Un éléphant ça trompe énormément

Le film "Un éléphant ça trompe énormément" est réalisé par Yves Robert et sort en 1976. Le long-métrage raconte l'amitié entre quatre hommes, amateurs de tennis, qui traversent des situations difficiles dans leur vie privée. Retour sur l'une des scènes culte du film.

Le synopsis du film, Un éléphant ça trompe énormément, est le suivant : Étienne, environ 40 ans, marié, fidèle, heureux père de famille, tombe amoureux fou de Charlotte, une jeune femme, juste entraperçue, vêtue de rouge. Il partage la passion du tennis avec ses trois meilleurs amis, Simon, Daniel et Bouly. Simon est médecin et étouffé par les perpétuelles intrusions de sa mère, caricature de mère pied-noire abusive, dans sa vie. Daniel, garagiste, ne parvient plus longtemps à cacher à ses amis qu'il est homosexuel. Quant à Bouly, il tombe de haut quand il découvre que sa femme a quitté le domicile conjugal avec meubles et enfants. Étienne, bien que méprisant les coureurs, succombe finalement aux charmes de sa belle inconnue mais celle-ci lui fait vite comprendre que ce sera une aventure sans lendemain.

Dans cette scène mémorable, on retrouve Victor Lanoux, Guy Bedos, Jean Rochefort, Claude Brasseur et Marthe Villalonga dans le rôle de la mère très intrusive. Ici, elle vient interrompre la partie de tennis de son fils. Sans gène, elle vient lui faire un tas de remarques en public. Pour ce personnage, Jean-Loup Dabadie le scénariste du film, dit s'être inspiré des véritables relations entre Guy Bedos et sa mère pour écrire les scènes de la mère juive de Simon, bien que Bedos juge que sa mère était "plus snob" et "bien plus méchante".

