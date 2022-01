L'image du jour : Meryl Streep pousse la chansonnette dans Mamma Mia !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans cette comédie musicale Mamma Mia ! basée sur les chansons du groupe ABBA, Sophie va bientôt se marier, et souhaiterait inviter son père, qu’elle n’a jamais connu. En cherchant dans le journal intime de sa mère, elle va trouver trois hommes qui pourraient potentiellement l’être, et va donc les inviter tous les trois.

Il était important que chaque acteur interprète ses chansons. Ainsi, pour obtenir le meilleur des acteurs Phyllida Lloyd, le réalisateur, avait différentes options : pré-enregistrer les voix afin que les acteurs puissent chanter en playback sur leur propre voix pendant le tournage, ou laisser les acteurs chanter en live pendant le tournage des scènes. Meryl Streep explique :

Travailler à l'enregistrement des chansons avec Benny et Bjorn était très intéressant mais je l'ai fait avant de vraiment savoir qui mon personnage était et quelle était sa voix. J'ai réalisé, en chantant live sur le tournage, que ma voix avait évolué et c'était formidable d'avoir la possibilité de chanter live. L'énergie et l'aspect physique des scènes dictent la façon dont la chanson doit être interprétée d'une manière qu'il est impossible de savoir à l'avance en studio.