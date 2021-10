L'image du jour : Michael Myers, le tueur du film Halloween, serait-il sympa ?

Voir aussi

L'image du jour : les décors impressionnants du film The Descent

"The Descent", le film d'horreur britannique réalisé par Neil Marshall est sorti en 2005. Le succès fut tellement au rendez-vous que s'en est suivi un deuxième opus en 2009. On suit une équipe de jeunes femmes parties explorer une grotte. Les décors étroits et obscurs sont impressionnants, mais connaissez-vous leurs secrets ?