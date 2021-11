L'image du jour : Michel Blanc dans le film Tenue de soirée

Ecrite et réalisée par Bertrand Blier, la comédie dramatique "Tenue de soirée" est sortie en 1986. Dans ce film devenu culte on retrouve Gérard Depardieu, Miou-Miou mais aussi Michel Blanc, qui ne devait pas faire partie de l'aventure au début, et pourtant son interprétation lui a valu un prix !

Le film Tenue de soirée voit le jour en 1986. Réalisé par Bertrand Blier et porté par Gérard Depardieu, Michel Blanc et Miou-Miou, il est devenu culte. Le scénario de cette folle histoire est le suivant : Antoine et Monique forment un couple pour le moment en crise. Quand Bob, riche homosexuel, fait son apparition, Antoine ne peut résister à ses assauts incessants. Monique, fascinée par l'argent de Bob, ne dit rien, accepte… Pour ce long-métrage le cinéaste souhaitait reformer son trio de Les Valseuses avec Gérard Depardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere. Malheureusement, ce dernier, pour qui le rôle d'Antoine était destiné, a mis fin à ses jours lors du projet. Le rôle est ensuite proposé à Bernard Giraudeau qui est très occupé à cette période, c'est finalement Michel Blanc qui est retenu. Connu jusque-là dans des rôles de losers dans les comédies comme Les Bronzés, Michel Blanc s'est révélé dans un rôle plus ambigu qui lui a valu un prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1986.