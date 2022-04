L'image du jour : Numérobis arrive en Gaulle dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Alain Chabat réalise le film "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" en 2002. Les personnages hilarants incarnés par Jamel Debbouze, Gérard Depardieu et Christian Clavier, nous offrent des répliques à mourir de rire. Retour sur l'arrivée de Numérobis en Gaulle.

Dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, la fière et sublime reine Cléopâtre propose un défi à César : si elle parvient à lui faire construire le plus somptueux des palais en plein désert dans un délai de 3 mois, il devra concéder publiquement que le peuple Égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour mener cette lourde tâche à bien, elle choisit Numérobis, architecte d'avant-garde plein d'énergie : s'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles royaux et affamés...

Pour ce faire, l'architecte à besoin d'aide, il pense alors à ses amis : Astérix, Obélix et Panoramix. Il compte surtout sur la superbe potion magique (ses effets décuplent la force), cela permettrait de finir la construction dans le temps imparti ! Numérobis se rend en Gaulle pour solliciter ses amis, mais l'architecte égyptien ne supporte pas le froid ! Notre image du jour ci-dessus, revient sur la scène hilarante et la réplique que tout le monde connaît :

Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible... Il fait au moins, -8000 !

